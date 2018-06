di Mattia Esposito

RIETI - Il Gudini si è rifatto il look ed è pronto a far partire l’avventura di Un’estate Italiana, uno degli eventi che per circa un mese focalizzerà l’attenzione degli sportivi reatini. Paddle, calciotto, beach volley e futsal, questi i tornei pronti a coinvolgere centinaia di persone che si alterneranno sui vari campi da gioco. Questa sera prenderanno il via i tornei di Futsal e calciotto, nei prossimi giorni anche quello di Paddle, con ben quaranta coppie iscritte. Si stanno invece completando in questi giorni le iscrizioni del torneo di beach volley, che invece partirà la prossima settimana. Come detto questa serà partirà la Calsberg Cup, torneo di futsal, con quattro partite, dalle 20 fino alle 23, fischio di inizio dell’ultima di giornata. Questo il programma del primo giorno:





IL PROGRAMMA



LUNEDÌ 18 giugno 2018

ORE 20:00 SLEAL MADRID-HERTA VERNELLO

ORE 21:00 PODIUM-AMICI DEL POURDY

ORE 22:00 MAS EVENTS – ARI 2G

ORE 23:00 BABADOOK AND FRIENDS-PROMESSE NON MANTENUTE

Saranno invece due le gare del torneo di calciotto, sempre al via questa sera. Alle ore 19.45 tocca a Bonobo contro BB Banca, mentre alle 22.15 si affronteranno Ci Vuole Un Senso e Disperati In Pantaloncini.

