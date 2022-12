Greccio, boom di turisti per il lungo ponte dell'Immacolata

RIETI - «Anche in questo lungo ponte dell’Immacolata migliaia di turisti hanno deciso di visitare il nostro borgo, il Museo internazionale del Presepe e naturalmente il nostro splendido Santuario. Il tutto esaurito si è registrato anche nei locali, ristoranti e bar, così come presso i punti di ristoro organizzati in prossimità del centro storico. Questi risultati - commenta il sindaco di Greccio, Emiliano Fabi - premiano quanto fatto finora dall’amministrazione comunale, che, nonostante i due anni di pandemia, non ha mai smesso di lavorare, insieme alla Valle del Primo Presepe e successivamente insieme al Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario del primo Presepe, per la riscoperta del grande patrimonio storico, culturale e religioso che come Comunità grecciana abbiamo l’onore e l’onere di custodire e contemporaneamente di valorizzare».



«Quanto visto in questi primi fine settimana di apertura della mostra mercato ci fa ben sperare sul prosieguo delle iniziative natalizie - conclude Fabi - e ci dà ulteriori motivi per credere che il prossimo anno rappresenterà realmente un anno speciale per Greccio e per tutto il nostro territorio».