Martedì 21 Novembre 2023, 00:10

RIETI - È l’edizione numero sette, ma è anche quella che - più di tutte - sintetizza il lavoro portato avanti fino a oggi. “La valle del primo presepe” arriva a coincidere con gli ottocento anni della rappresentazione della Natività rievocata da San Francesco nel 1223 e con l’approvazione, nello stesso anno, della Regola francescana, entrambe celebrate dall’Ottavo centenario francescano 2023-2026, che vede riunite Rieti, Assisi e La Verna. Oltre due mesi ricchi di appuntamenti - dal 25 novembre al 2 febbraio - promossi e realizzati dalla Chiesa di Rieti e dalla Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori, insieme ai Comuni di Greccio e Rieti, al sostegno della Regione Lazio e alla collaborazione dell’Associazione italiana Amici del Presepio, presentati nel Palazzo Papale dal vescovo di Rieti, Vito Piccinonna, dalla responsabile del progetto Raffaella Pitz, da fra Simone Castaldi e salutati, tra gli altri, dai sindaci di Rieti e Greccio, Daniele Sinibaldi ed Emiliano Fabi, e dall’assessore regionale ai Lavori pubblici, Manuela Rinaldi.

Gli appuntamenti. Una moltitudine di iniziative e installazioni - consultabili sul sito valledelprimopresepe.it - tra cui spiccano i due presepi ideati dalla diocesi di Rieti, realizzati uno in piazza San Pietro dai curatori Enrico Bressan e Giovanna Zabotti (Fondaco Italia), e il secondo nell’Aula Paolo VI, a cura dell’artista Alessandro Serena, inaugurati entrambi il 9 dicembre alle 17 in Vaticano. Tra le installazioni reatine, invece, il presepe emozionale a grandezza naturale di Frate Indovino, ospitato nel salone papale, accanto alle sculture mariane delle terre del sisma. L’oratorio di San Pietro Martire ospiterà l’opera di Fernando Martire; nell’attiguo chiostro, l’esposizione delle opere in concorso, nella chiesa di San Domenico l’esposizione “Betlemme Culla del Messia”, realizzata da Fondazione Terra Santa per il Commissariato di Terra Santa di Roma e del Lazio, mentre i mosaici colorati degli studenti delle scuole reatine saranno esposti nel centro commerciale “Perseo”. Nella sala mostre del Comune di Rieti, la video-illustrazione “Francesco e la vera storia del Presepe”, dove un angolo sarà dedicato alle visite tattili del progetto “Con...Tatto con il Presepe” realizzato in collaborazione con la sezione di Rieti dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. La Basilica di Sant’Agostino accoglierà le “Icone” di don Marco Tarquini e il tappeto floreale dei maestri di Infioritalia, mentre l’Hortus Simplicium ospiterà l’opera degli artisti Madonnari di Bergamo.

Lo speciale cultura. Ad impreziosire la cornice di iniziative, sarà lo speciale “La Regola di San Francesco - 29 novembre 1223”, prodotto da Rai Cultura e realizzato da Agata Maria Costanzo e da Luca Mancini (che ne firma anche la regia), trasmesso in anteprima nazionale il 25 novembre alle 17, nella chiesa di San Domenico a Rieti e che andrà in onda martedì 28 novembre alle 22.10 su Rai Storia. Insieme allo storico Pietro Sorace e agli interventi degli altri ospiti, lo speciale Rai ricostruirà le tappe che portarono alla stesura definitiva della Regola Francescana, le norme di vita per i frati di Francesco d’Assisi (ad oggi osservata ancora in tutto il mondo dalla famiglia francescana), approvata da Papa Onorio III il 29 novembre 1223, dopo anni di dibattiti e controversie.