RIETI - A una decina di giorni dalla ricorrenza liturgica, la comunità di Ginestra festeggia sant’Antonio Abate. Il santo anacoreta egiziano, molto venerato nella tradizione cristiana e in particolare nelle realtà agricole, verrà celebrato nel paese sabino il prossimo settimana. I festeggiamenti si aprono sabato 28 alle 18 con un momento di preghiera in onore del santo nella chiesa parrocchiale, cui seguirà la cena insieme in piazza San Giovanni (in caso di maltempo nei locali dell’ex scuola materna).



Domenica mattina, alle 9 la Banda musicale “Gen. Giacinto Duboin” sfilerà per le vie del del paese; alle 10.15 la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, cui seguirà in chiesa la Messa festiva delle 10.30, seguita dalla solenne processione. Il pomeriggio si prosegue con la sfilata dei carri di legna, conclusa dalla benedizione e dalla tradizionale asta; una celebrazione in chiesa alle 18 concluderà la giornata in onore del santo, nella quale non mancheranno le tipiche ciambelle della Sabina.