Stimigliano, furto notturno a un distributore automatico nella scuola

RIETI - Sicuramente è stata di gran lunga maggiore la spesa che l'impresa, come recita un vecchio adagio. Ma a questo va aggiunto anche il rischio preso dai ladri per rubare all'interno di una scuola. Visita notturna nel plesso scolastico sabino della scuola primaria "Collodi" di Stimigliano, dove si è registrato il furto e il danneggiamento ai danni di un distributore automatico di caffé e bevande. I ladri sono riusciti ad introdursi nell'edificio scolastico utilizzando leve e grimaldelli per forzare il centrale portone d'ingresso da dove poi hanno avuto accesso. Una volta dentro hanno agito sul distributore automatico di bevande calde portando via tutte le monete per un magrissimo bottino che non sarebbe andato oltre le 50/80 euro. Al mattino, il personale amministrativo, prima dell'orario d'ingresso a scuola degli studenti, notando gli evidenti segni di effrazione, ha segnalato quanto avvenuto alle forze dell'ordine. Sul posto una pattuglia del comando stazione territoriale che ha effettuato i rilievi e gli accertamenti per risalire ai responsabili. Al vaglio del personale docente eventuali ulteriori ammanchi di denaro o materiali.