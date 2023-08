Rubano monete all'interno di distributori automatici in un liceo

RIETI - Ormai anche i piccoli incassi fanno gola ai ladri. Specialmente se gli obiettivi si trovano all’interno di una scuola e quindi bersagli più facili da colpire soprattutto di notte. A Fara in Sabina, in via Colle della Felce (Passo Corese), ignoti si sono introdotti all’interno del liceo “Rocci” dove sono stati forzati i distributori automatici di bevande e snack per fare bottino delle monete presenti all’interno. Al mattino il personale scolastico, dopo aver notato l’effrazione, ha denunciato tutto ai carabinieri.