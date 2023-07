Rieti, maxi furto di rame a marzo: misura cautelare per uno degli autori

Mercoledì 12 Luglio 2023, 11:23







RIETI - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, in collaborazione con quelli della Stazione di Guidonia Montecelio, hanno dato esecuzione a un provvedimento di misura cautelare di obbligo di dimora e permanenza notturna in abitazione emesso dal Tribunale di Tivoli a carico di un cittadino trentenne di origine romena, già noto alle forze dell’ordine, di fatto domiciliato in Roma.

Il provvedimento trae origine dallo sviluppo dell’indagine relativa al maxi furto di rame, del valore di circa 200.000 euro, messo a segno nel mese di marzo presso una nota impresa di impiantistica di Rieti.

Proseguono ancora le indagini dei Carabinieri di Cittaducale al fine di identificare anche i canali di smistamento del rame e ulteriori destinatari finali del materiale.