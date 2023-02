Lunedì 6 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Colpo nella notte in una villetta nel quartiere di piazza Tevere: rubati oro, gioielli e una Porsche. Sembra proseguire l’ondata di furti che sta investendo Rieti e alcune aree della provincia. Rinforzati i controlli da parte delle forze dell’ordine.

La vicenda. Il furto è avvenuto nelle ore notturne, quelle immediatamente precedenti al furto all’interno della stazione Agip Roversi di Porta d’Arce. Nella non lontana via Isonzo, nel quartiere reatino di Piazza Tevere, i ladri, approfittando dell’assenza dei padroni di casa in quel frangente, hanno svaligiato l’intero immobile: sono stati sottratti contanti e preziosi, ma non solo. Poco dopo, i responsabili del furto hanno portato via anche l’autovettura parcheggiata nelle pertinenze della villetta, una Porsche.

Le indagini. Sono subito scattate le indagini sul furto e anche per l’individuazione del veicolo provvisto, come da dotazione della casa automobilistica, di sistemi di localizzazione Gps. Le indagini puntano anche a scoprire anche se ci possa essere un collegamento tra le varie azioni messe a segno o tentate da parte dei ladri negli ultimi giorni. Il tutto proprio a partire dal furto presso il distributore di Porta d’Arce, non lontano dalla stessa via Isonzo. In questo caso, i ladri hanno agito con il buio e senza che nessuno si accorgesse di quanto accaduto. Da capire, inoltre, come sia stato possibile portare via anche l’autovettura parcheggiata all’esterno della villetta. Di ausilio, anche in questa circostanza, possono essere le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero avere filmato eventuali movimenti sospetti.

I precedenti. Solo per rimanere a questo primo scorcio dell’anno, sono stati numerosi i colpi messi a segno o solo tentati tra il capoluogo Rieti e altre zone della Provincia, da Greccio a Contigliano, fino alla bassa Sabina. Nei giorni scorsi, nel mirino dei ladri, oltre alle abitazioni, sono finiti anche alcune attività commerciali. Nelle ultime settantadue ore, a essere colpiti sono stati colpiti sono stati la stazione di servizio Agip di via Salaria per L’Aquila a Porta d’Arce, la pizzeria “Cuor di bufala” e due appartamenti, uno in via Blasetti, l’altro in via Benucci. Rinforzata la presenza nelle strade da parte delle forze dell’ordine.