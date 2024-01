Ladri in azione, presa di mira un'abitazione: rubati preziosi, gioielli e contanti. Indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Furto in casa a Borbona, portati via preziosi, gioielli e contanti. Visita dei ladri nell'area dell'alta valle del Velino dove ignoti si sono introdotti all'interno di una casa indipendente nel centro dell'abitato di Borbona. Con effrazione una volta dentro i ladri hanno rovistato nelle stanze e all'interno di ogni vano riuscendo a portare via un bottino di un certo valore. Il furto è stato commesso durante l'assenza dei padroni da casa in orario diurno. Al ritorno la scoperta della visita dei malviventiventi. Sul posto per raccogliere la denuncia ed effettuare gli accertamenti di rito è intervenuto il personale dell'Arma dei carabinieri.