Colpo nella notte all’interno del punto vendita sabino di BigMat Ediltutto: portati via un'auto e le casse

RIETI - Colpo nella scorsa notta all’interno del punto vendita sabino di BigMat Ediltutto Spa. I malviventi hanno portato via tutto il contante trovato nelle casse dell’esercizio commerciale e un’autovettura di valore parcheggiata. Un bottino complessivo che, secondo fonti investigative, si aggirerebbe intorno ai 70mila euro. Indagano i carabinieri del Comando compagnia di Poggio Mirteto sul furto avvenuto a Osteria nuova in via Salaria Vecchia. Potrebbero rivelarsi decisivi i filmati delle telecamere sia quelle presenti nel punto vendita che lungo la Consolare.