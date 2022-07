Ugo Rossetti "sposa" il progetto calcistico Città di Rieti. La soddisfazione di Marzio Leoncini

RIETI - Con una nota ufficiale, la neonata Asd Città di Rieti 1936 «comunica l'ingresso in società di Ugo Rossetti, patron dell"Azienda "BigMat Ediltutto S.p.a.", leader nel settore di prodotti e materiali edili con sedi commerciali a Osteria Nuova e nel nuovo centro di via Donatori di Sangue, a Rieti. Il marchio sarà anche il main sponsor della squadra di calcio a seguito dell'accordo concluso in queste ore con la società nell'ottica di una partnership elaborata in comune accordo. Un nuovo main partner per gli amarantocelesti che li accompagnerà per la stagione sportiva 2022-2023 con il brand che apparirà sulle maglie dell'undici reatino».



Soddisfatto Marzio Leoncini, motore del nuovo progetto sportivo: «Un marchio importante per il territorio dietro il quale ci sono professionisti seri ed affidabili che hanno sempre lavorato sul territorio e per il territorio, ma soprattutto sono gratificato per l'arrivo in quota societaria dell'amico Ugo (nella foto a destra durante l'inaugurazione del suo locale reatino, insieme al fratello) che ha creduto e investito nella sostenibilità di un progetto che ha ritenuto essere concreto e serio con la grande ambizione sportiva di riportare la città di Rieti ai livelli calcistici che merita».



Nei prossimi giorni la società "Asd Città di Rieti 1936" renderà noto l'intero assetto dell'organigramma societario con la definizione di tutte le cariche sportive e dirigenziali.