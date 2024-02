Ruba all'interno di un'autovettura in sosta, denunciato

RIETI - Gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di pattuglia a bordo della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno denunciato in stato di libertà un cittadino venezuelano di 26 anni, in Italia senza fissa dimora, per il reato di furto aggravato operato su di una autovettura in sosta.

Nei giorni scorsi, infatti, gli Agenti della Polizia di Stato, durante i servizi di controllo del territorio e di prevenzione generale sono intervenuti nel quartiere reatino di Città Giardino dove era stato segnalato un furto di due borse che erano custodite all’interno di una autovettura in sosta.

Gli Agenti della Polizia di Stato, sul posto, hanno rintracciato e bloccato un giovane straniero che, dall’esame delle immagini raccolte da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nell’area dell’episodio criminoso, era stato ripreso mentre si introduceva all’interno dell’autovettura, asportando due borse, con la complicità di un altro giovane, rimasto ignoto, che attendeva nei pressi, fungendo da “palo”.

L’uomo, di nazionalità venezuelana, è stato, pertanto, denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria ed accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rieti per l’avvio del procedimento amministrativo di espulsione dal territorio italiano stante la sua irregolarità sul soggiorno.

Nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, l’eventuale responsabilità penale verrà accertata dal Giudice.

Sono in corso ulteriori indagini da parte degli investigatori della Polizia di Stato volte al rintraccio del suo complice.