Rieti, ruba in un supermercato: arrestato per la seconda volta in un mese

RIETI - I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto hanno tratto in arresto, in flagranza di furto in un supermercato, un trentenne originario della Georgia, irregolare sul territorio nazionale.

I militari, durante un servizio coordinato, disposto dalla Compagnia di Poggio Mirteto, per la prevenzione e la repressione dei reati predatori, hanno sottoposto a controllo l'uomo che viaggiava su un monopattino, riconoscendo subito il giovane, che, circa un mese fa, era stato arrestato dai Carabinieri della Stazìone di Poggio Mirteto per furto all'interno di un supermercato di Montopoli di Sabina. Con il supporto dei colleghi delle Stazioni di Poggio Mirteto e Torri in Sabina, gli operanti hanno proceduto alla perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, nascoste sotto gli indumenti, sei bottiglie di superalcolici, appena asportate dallo stesso supermercato. La merce, del valore di 200 euro, è stata restituita al responsabile dell'esercizio commerciale. L'uomo è stato denunciato in stato di arresto a questa Procura della Repubblica.