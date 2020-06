Rieti, maxi fuga di gas a Contigliano, chiusa la strada Fonte Cerro

RIETI - Maxi fuga di gas a Contigliano in prossimità di via Dante Alighieri: chiusa al traffico la Strada provinciale 45 per Cottanello. Probabilmente un danneggiamento della conduttura del metano durante dei lavori tecnici in zona, sarebbe stata la causa di una forte dispersione di gas lungo l'arteria stradale.



L'odore caratteristico - causa la consistente fuga - è stato subito avvertito da numerosi residenti della zona che hanno richiesto immediatamente soccorso e supporto. Sul posto sono intervenuti tecnici e operai di Italgas al lavoro per ripristinare il danno che ha creato un certo allarme mentre il personale della polizia locale di Contigliano si è occupato della gestione della viabilità alternativa e la deviazione del traffico locale verso via Terni o la superstrada. © RIPRODUZIONE RISERVATA