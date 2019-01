RIETI - Avviso di conclusione delle indagini preliminari per il tecnico addetto alla manutenzione della caldaia e l’operatore dei servizi manutentivi della canna fumaria della casa di riposo «Padre Pio» di Borgorose. Prosegue l’inchiesta della Procura della Repubblica presso il tribunale di Rieti sul fascicolo aperto dal sostituto procuratore per la tragica fuga di monossido di carbonio che, il 5 gennaio del 2016, causò la morte di un’anziana ospite della struttura e l’intossicazione di altre 23 persone tra pazienti e operatori socio-sanitari in servizio.



