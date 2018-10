© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Uomo denunciato dopo un inseguimento di 20 chilometri dai carabinieri.Durante controlli alla circolazione veicolare predisposti con specifica attenzione all’orario notturno e serale dalla Compagnia carabinieri di Poggio Mirteto, all’uscita o nelle vicinanze dei caselli autostradali della giurisdizione di competenza (Fiano Romano, Ponzano/Soratte e Magliano Sabina), alle 21.30 di mercoledì, una pattuglia della stazione carabinieri di Magliano Sabina sulla Flaminia, intimava l’alt a un’auto Renault Clio, il cui autista uscito a bassa velocità dall’autostrada, accelerava poi repentinamente al fine di eludere la verifica dei militari e si dava a precipitosa fuga in direzione dell’abitato di Otricoli.L’equipaggio saliva sul mezzo di servizio e si poneva subito all’inseguimento del fuggitivo, attivando i dispositivi acustici e luminosi, notiziando dei fatti la centrale operativa di poggio mirteto. L’uomo non curandosi minimamente della situazione accelerava e decelerava, ponendo in essere una condotta di guida pericolosa ed in più di una circostanza rischiava di provocare sinistri con altri utenti della strada. Dopo una quindicina di chilometri di inseguimento, l’autovettura veniva momentaneamente persa di vista dai carabinieri, che con prontezza e l’ausilio dei colleghi della compagnia carabinieri di Amelia, poco dopo riuscivano nuovamente ad individuarla e la bloccavano nella frazione di Taizzano del comune di Narni.A bordo era identificato un cittadino di origine marocchina di circa 35 anni residente a roma, che forniva confuse giustificazione per il suo gesto; non ultimo il dire di aver dato un passaggio ad un suo connazionale, che forse non era in regola con il permesso di soggiorno, circostanza per la quale alla vista dei carabinieri si era spaventato, scappando. Inoltre, precisava di aver lasciato il presunto passeggero poco prima nelle campagne di Narni. Le immediate ricerche attuate sempre con la collaborazione dell’arma locale non consentivano di riscontrare quanto detto dal fermato. Il soggetto era deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere sanzionato per la sua condotta di guida pericolosa. L’autorità giudiziaria di Rieti veniva informata dalla stazione carabinieri di Magliano Sabina.