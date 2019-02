RIETI - I Vigili del Fuoco del distaccamento di Posta, del comando territoriale di Rieti oggi, su segnalazione del sindaco di Borgo Velino, sono dovuti intervenire alle 8.25 a causa di una piccola frana distaccatasi dal costone collinare prospicente l'abitato comunale. Arrivati in posto i Pompieri reatini si sono da subito prodigati per accertarsi che non vi erano persone coinvolte e per mettere in sicurezza l'intera area coinvolta dalla frana stessa. A quel punto, accertata l'assenza di persone, si sono contestualmente interdette anche le due strade, una a monte e una a valle, interessate dall'evento franoso oltre che a liberare un piccolo fosso di scolo ricoperto dalla melma caduta a valle. © RIPRODUZIONE RISERVATA