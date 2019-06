IL LIBRO E LA SABINA

RIETI - Appuntamento con l’autore oggi (sabato) a Forano (Biblioteca comunale alle 18) con la giovane scrittrice romana Chiara Scipioni che presenta il suo primo romanzo “Il Teorema di esistenza degli zeri”, Castelvecchi editore. Letture a cura di Marina Vitolo. Un libro che ti cattura fin dalle prime pagine per lo stile narrativo in continua evoluzione a sostegno di una trama per nulla scontata, tessuta in modo davvero originale rimanendo comunque sempre di facile lettura.Ci si sposta agilmente da un capitolo al successivo portandosi appresso i personaggi del So Di Bar, il profumo del sugo della domenica che ti raggiunge e ti ricorda altri profumi e altre parole.Il libro è un flusso di ricordi dagli anni della seconda guerra mondiale in poi in cui è facile riconoscere personaggi di Poggio Mirteto alcuni dei quali riportati col vero nome: insegnanti, la cavallina storna, savio, ovvero, Nando, Diego Eusepi. La matematica è una parabola della vita che come una funzione infinita attraversa l'asse delle ascisse e torba zero per poi salire i scendere di nuovo.