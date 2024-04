Mille emozioni per l'intitolazione del campo di Forano a Renato Scarinci. Foto

RIETI - Emozioni a non finire oggi a Forano per l’intitolazione del campo sportivo Comunale a Renato Scarinci. Una lunga giornata all’insegna dello sport, tra partite delle squadre giovanili e la cerimonia ufficiale. Una grande folla è accorsa al campo sportivo per rendere omaggio ad una vera e propria istituzione del calcio e dello sport foranese.

La cerimonia

In tanti hanno speso parole di elogio per Renato Scarinci a testimoniare i suoi lodevoli valori oltre ai suoi grandi meriti sportivi, chiamati uno ad uno dallo speaker Luciano Fabrizi: dai delegati Figc, Raffaele Focaroli, e Aia, Alberto Angelelli e Giorgio Pozzi, per poi passare ai familiari, con la moglie Milvia i figli Marco e Paolo e i nipoti Enrico e Gabriele, le vecchie glorie delle varie squadre del passato foranese, di cui Renato era stato tra i co-fondatori (Pro Forano e Forgav), gli amici e infine le istituzioni, dall’ex sindaco di Forano Mario Bocci, al vice-sindaco Gianluca Farina fino all’attuale primo cittadino foranese Marco Cortella e all’assessore allo sport Maurizio Tetto, prima di svelare la targa che legherà il nome di Renato Scarinci al campo sportivo.

Tanta gente anche dai paesi limitrofi rappresentati dalle istituzioni, che ha potuto ammirare la storia del calcio foranese tramite fotografie e cimeli esposti al campo sportivo.

Tanta commozione nei racconti e negli aneddoti che saranno sempre legati al nome di Renato Scarinci, una figura amata e rispettata da tutta la comunità del paese che oggi ha risposto presente. I meriti sportivi ed umani sono stati riconosciuti anche da organi sportivi, come il Coni lo ha insignito della Stella al merito sportivo e la Figc con il titolo di Dirigente emerito. Da oggi il campo sportivo Comunale di Forano, che è stato per Renato Scarinci per oltre mezzo secolo una seconda casa, porterà per sempre il suo nome.