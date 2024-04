RIETI - Il campo sportivo di Forano sarà intitolato a Renato Scarinci. Domani, sabato 13 aprile, ci sarà la cerimonia di intitolazione dell’impianto con il sindaco Marco Cortella, i rappresentanti della Giunta Comunale, delegazioni provinciali e regionali della Figc e rappresentanti delle diverse società che nel corso degli anni hanno avuto il campo sportivo come punto di riferimento. Un impianto che nasce nel 1957 e che negli anni ha sempre rappresentato un centro di attrazione e socializzazione per la comunità, con l’aggiunta del manto sintetico (tra i primi impianti in provincia) e altre migliorie che l’hanno contraddistinto negli ultimi anni. La scelta è stata deliberata dalla Giunta Comunale a fine febbraio che ha deciso di omaggiare un personaggio storico per il calcio e lo sport foranese. Renato Scarinci ha dato tanto al paese dal punto di vista sportivo e non solo, prima da giocatore, poi da allenatore, direttore sportivo e consigliere, rappresentando anche uno dei padri fondatori di diverse società locali come la Pro Forano e la Forgav. Numerosi i riconoscimenti di cui Renato Scarinci è stato insignito, dalla Stella di Bronzo Coni al merito sportivo fino al titolo di Dirigente Benemerito della Figc. Un personaggio che ha fatto la storia del calcio a Forano e al quale viene reso un importante omaggio da parte della comunità.

La cerimonia

La festa per l’intitolazione comincerà già nella mattinata di domani.

Alle 10 ci saranno incontri di calcio femminile organizzati dall’AccademiaCalcioSabina. Alle 12 ci sarà l’intervento del sindaco di Forano Marco Cortella e della Giunta Comunale con saluti e ringraziamenti alle delegazioni Figc, alle vecchie glorie del paese e ai familiari di Renato Scarinci. Dalle 13 ci sarà un rinfresco presso il vicino bar Al Chiosco. Nel pomeriggio le gare delle giovanili dell’AccademiaCalcioSabina (ore 14.30 contro Passo Corese U19 e alle 16.30 contro la Ledesma Academy U14).

I ringraziamenti

«Io, mio fratello Marco e mia mamma siamo molto grati di questa iniziativa – spiega Paolo Scarinci, figlio di Renato - per quanto mio padre si è dato da fare in oltre 50 anni di calcio a Forano e anche perché nel 2007 io da assessore allo sport e al bilancio del Comune di Forano ho contribuito in maniera determinante alla trasformazione del terreno di gioco in erba sintetica, primo degli impianti dell’intera Provincia di Rieti».