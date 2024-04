Forano infila il poker e consolida il terzo posto: Civitellese ko 4-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Forano straripante al campo sportivo “Renato Scarinci” nello scontro diretto contro la Comunale Civitellese nella ventitreesima giornata del girone D di Seconda categoria. 4-1 per la squadra di mister Stefano Munzi che consolida il terzo posto con una prestazione convincente.

Giuliani e Uduh in stato di grazia, rigore parato per Mancinelli. Foranesi che salgono a quota 45 punti, Civitellese che resta a 40.

Il primo tempo

Bene in avvio i foranesi che provano ad impensierire la retroguardia ospite con due conclusioni di Uduh e Giuliani dalla distanza ma Ferilli controlla la situazione senza problemi. Al 9’ brivido per i padroni di casa sulla punizione di Spacone che termina alta da posizione defilata.

Al 13’ Uduh si mette in proprio, punta un avversario e calcia forte di sinistro ma la palla sfila a lato di poco. Punizione da ottima posizione per la Civitalelese al 20’con Verlicchi che non inquadra lo specchio della porta. Forano cresce e controlla il gioco. Al 24’ punizione di Giulani deviata in angolo dalla barriera. I rossoblu insistono e sbloccano la gara al 39’: lancio dalla sinistra di Giuliani che serve splendidamente Uduh in area, l’attaccante foranese con un dribbling secco mette fuori causa portiere e difensori e deposita in rete comodamente per l’1-0. La gara può riaprirsi subito al 45’, quando Kouassi e Di Santo si contendono un pallone al limite dell’area con l’attaccante della Civitellese che finisce giù e per l’arbitro è calcio di rigore: il risultato resta invariato grazie al riflesso di Mancinelli che ipnotizza Pompei e respinge il pallone salvando la porta poco prima dell’intervallo.

La ripresa

Forano sembra avere il pallino del gioco e al 57’ trova il raddoppio: Bontempi appoggia per Giuliani che da fuori area si coordina e di destro trova una traiettoria splendida che termina a fil di palo alla sinistra di Ferilli per il 2-0. Giuliani è ispirato e cinque minuti dopo prova ancora da fuori con un esterno destro che questa volta termina centrale. La Civitellese non demorde e al 75’ torna in partita grazie alla rete di Peretti, il quale in mischia colpisce in scivolata mettendo il rete il pallone del 2-1. Con gli ospiti che ci credono, Forano si rende pericoloso in ripartenza. All’83’ grande azione personale di Volponi che sfiora la rete superando Ferilli in uscita ma il pallone termina a lato di poco. L’appuntamento con il terzo gol foranese è rimandato di solo un minuto, quando Giuliani pesca Uduh tutto solo al limite, il numero 10 rossoblu supera di nuovo il portiere in uscita siglando comodamente la doppietta personale che vale il 3-1. Sull’onda dell’entusiasmo arriva anche la quarta rete: Uduh restituisce il favore lanciando in campo aperto Giuliani che supera Ferilli con un pallonetto per il 4-1 definitivo.

Le dichiarazioni post-gara

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Una grandissima prova, il risultato è eloquente. Loro sono un’ottima squadra, la classifica parla chiaro, se si trovano in questa posizione a questo punto del campionato non è un caso. Bravi a creare tanto, ci ha salvato il nostro portiere Mancinelli parando un rigore che poteva valere il loro pareggio poco prima dell’intervallo. La partita poteva riaprirsi dopo il loro gol ma siamo stati attenti e concentrati, concludendo alla grande una prestazione convincente».

Il tabellino

Forano: Mancinelli, Cerquetani, Kouassi (58’ Polidori), Colafigli, Liguori, Trippetta, Volponi (87’ Di Paolo), Antonini (87’ Quintaie), Giuliani (90+4’ Balerna), Uduh, Bontempi. A disp. Farroni, Bidini, Stanga. All. Munzi

Comunale Civitellese: Ferilli, Genovesi, Verlicchi, Demofonte (65’ Di Bonifacio), Peretti, Sapuppo, Vitozzi, Spacone (70’ Felici), Pompei, Gullotto (57’ Russo), Di Santo (52’ Vernile). A disp. Nobili, Galeone, Gentili, Felici, Mastrogiacomo. All. Verticchio

Arbitro: Marco Reversi di Rieti

Marcatori: 39’ e 84’ Uduh, 57’ e 87’ Giuliani (F), 75’ Peretti (C)

Note: ammoniti Mancinelli, Colafigli, Bontempi, Trippetta (F), Verlicchi (C); angoli 3-3