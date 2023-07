A Forano un torneo di Padel e serate ricche di musica, cibo e divertimento

RIETI - Alle porte la prima edizione del "Forano Sport Day and Street Food Event", appuntamento organizzato in occasione del torneo estivo “Padel Summer Tournament” del Tcp Club Forano in collaborazione con il Comitato delle Feste Agostane. Un torneo di Padel e serate ricche di musica, cibo e divertimento: questo il programma dell’evento che avrà luogo nella zona del Velodromo di Forano da giovedì 27 a sabato 29 luglio. In occasione del torneo, aperto a tutti con livello amatoriale, intermedio e avanzato, ci sarà intrattenimento con musica dal vivo e due foodtruck con cibo di qualità, come quello di Pompi, il Regno del Tiramisù, e quello dello Stopover, foodtruck inserito anche nella “Guida Street Food 2023 Gambero Rosso”. Venerdì sera musica dal vivo con Dirty Live Dance.

Le iscrizioni al torneo sono già aperte, il costo è di 20 euro a persona, per ulteriori info il Tcp Club rimanda al seguente contatto: Guglielmo 339 2033193