RIETI - Devono passare 218 giorni affinché un’impresa di Rieti possa cominciare a produrre ricchezza perché prima c’è da lavorare solo per pagare le tasse. Fisco e imposte locali pesano per il 59,8% sulle imprese della città che - al 78esimo posto su 141 Comuni capoluogo - si pone tra le realtà più tartassate della Penisola. Lo dice l’Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa della Cna che da sei anni misura il peso della pressione fiscale sulle aziende italiane.



