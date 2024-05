Superbonus, Giorgetti: «No a emendamenti sulle deroghe». Obbligatorio spalmare crediti su 10 anni

Aggiornamenti in evidenza

Stop al Superbonus. «Gli emendamenti parlamentari, come avvenuto in passato, di ampliamento delle deroghe non saranno presi in considerazione». Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dopo aver partecipato ai lavori della commissione Finanze del Senato sul decreto Superbonus.

