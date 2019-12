RIETI - La Asm Rieti informa l’utenza che, per consentire lo svolgimento delle manifestazione fieristica di Santa Lucia, il giorno 13 dicembre via Liberato Di Benedetto verrà interdetta al traffico veicolare.



Pertanto tutte le corse delle seguenti linee, che normalmente vi transitano, subiranno le modifiche di percorso descritte:



- Le corse di ritorno delle linee 153 – 413 – 414 – 433 – 641: da Madonna del Cuore devieranno in viale De Juliis, via A.M.Ricci, via Nenni, Porta D’Arce, Stazione ferroviaria, Piazza Marconi e da via Dei Flavi riprenderanno il percorso originario.



- La linea 101: da viale Maraini devierà in via Paolessi e da via Molino Della Salce riprenderà il percorso originario.



- La corsa di ritorno delle ore 07.05 della linea 423 e la corsa di andata delle ore 6.30 della linea 153, deviate a Molino Della Salce, transiteranno in via Paolessi. © RIPRODUZIONE RISERVATA