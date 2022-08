Fiera mondiale del peperoncino, in vendita i biglietti della “lotteria inclusiva”. Ecco i 12 premi

RIETI - L’undicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, in programma nel centro storico della Città Centro d’Italia dal 24 al 28 agosto, sarà un evento all’insegna della solidarietà con la “lotteria inclusiva” finalizzata alla raccolta fondi per la realizzazione di un Parco giochi inclusivo della Città di Rieti.

Il progetto, promosso dall’Associazione Atletica Sport Terapia Rieti, punta a realizzare un luogo di gioco dove bambini normodotati e diversamente abili possano divertirsi insieme, abbattendo ogni barriera legata a diversità motorie o di altro genere.

I biglietti della lotteria, al costo di 5 euro, sono già oggi in vendita negli esercizi del centro storico e presso il Centro Commerciale Perseo e saranno acquistabili, ovviamente, anche durante tutti i giorni di svolgimento della Fiera Mondiale del Peperoncino. L’estrazione si terrà il 30 agosto.

Di seguito i 12 premi offerti dai diversi sponsor della manifestazione:

1° Nuova Sandero Streetway Essential Sce 65 Angelucci Car Service

Scooter Liberty 125 Piaggio Moto Dante

Viaggio per 2 persone Salaria Viaggi

Mtb Merida mod. “Big nine 20” I Due Leoni

TVC Samsung 55’’ Euronics Gruppo Nova

Tablet Samsung mod. X205NNZSE Euronics Gruppo Nova

Smartphone Samsung A32 Euronics Gruppo Nova

Monopattino “Spillo Pro” Green Mob srl

Gift Card Perseo da 250 euro Centro Commerciale Perseo

Buono acquisto Conad da 200 euro Conad Rieti presso CC Perseo

Gift card Perseo da 150 euro Centro Commerciale Perseo

Gift card Perseo da 100 euro Centro Commerciale Perseo

Tutte le info sul sito : https://www.fieramondialedelpeperoncino.com/lotteria/

La modifiche alla viabilità

Dal 24 al 28 agosto torna a Rieti la “Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino”. In relazione all’evento,la Polizia Locale del Comune di Rieti comunica le seguenti variazioni al traffico:

Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione nelle seguenti vie: Via Cintia (tratto da Via dei Pini a Piazza Vittorio Emanuele II), Piazza C. Battisti, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Garibaldi (tratto da Via O.Pitoni a Piazza Vittorio Emanuele II), Largo Alfani, Via Potenziani, Via Pescheria, Piazza Oberdan, Piazza Mazzini, Via Tancredi (tratto da Via Nuova a Piazza Mazzini), Via T. Varrone (tratto da Via Pennina a Piazza Oberdan), Via di Mezzo (tratto da Via San Liberatore a Piazza Mazzini), Piazza Berlinguer, Ponte Romano, Piazza Cavour (tratto dall’esercizio pubblico ‘Botanical Cafè’ a Ponte Romano e l’area antistante il Bar ‘La Lira’) dalle ore 7 del giorno 17 agosto alle ore 24 del giorno 30 agosto e comunque fino a cessate esigenze.

Divieto di sosta con rimozione in Via San Liberatore (tratto da Via di Mezzo fino al civico 147), Viale Canali (tratto da Piazza Mazzini a Vicolo Bressi ), Via Cottanello (entrambi i lati), Via Don G. Olivieri (tratto dal civico 31 al civico 54), dalle ore 7 del giorno 24 agosto alle ore 2 del 29 agosto

Chiusura al traffico veicolare di Viale Morroni e Via A.M.Ricci (tratto da Via Porrara/Padule a Viale Morroni), dalle ore 20.30 alle ore 24 dei giorni 24, 25, 26, 27 e 28 agosto.