Successo per i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario a Contigliano: i ringraziamenti del comitato

RIETI - Grande partecipazione per i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, che la scorsa domenica hanno animato Contigliano Alta. Una soddisfazione per il comitato che ha organizzato il tutto collaborando con il parroco Don Roberto: un programma che ha previsto anche momenti particolari, come il lancio in aria di un grande rosario fatto di palloncini di elio, che ha tenuto tutti col naso all’insù.



«Ringraziamo il parroco e i partecipanti per la buona riuscita della processione e dei festeggiamenti» sottolineano dal Comitato, estendendo il ringraziamento anche a Sara, ragazza contiglianese che ha contribuito con il suo dipinto dedicato alla Madonna del Rosario ed esposto in paese.