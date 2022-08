A Leonessa tre giorni di musica con il Festival “Ruggiti Live”, ci sarà anche il rapper Shade

RIETI - Dopo la Ten's Summer League, a Leonessa l'estate continua con un altro importante evento. Si tratta della rassegna musicale "Ruggiti", che torna con la terza edizione ricca di ospiti eccezionali e per tutti i gusti. Si parte domani (sabato 14 agosto) in Piazza 7 aprile dove la kermessse sarà inaugurata dalla band "Lui e gli amici del re (Adolfo Sebastiani)" che riproporrà i più grandi successi di Adriano Celentano. La seconda serata, quella di Ferragosto, sarà invece dedicata all'animazione e alla musica dance: sul palco i Mas Flow e la DJ Renée la Bulgara, con esperienze alle consolle dei migliori club d'Italia e anche a radio M20.

Chiusura in bellezza, martedì 16 agosto, con la band Multicover e a seguire il rapper Shade, noto a livello nazionale, apprezzatissimo nel panorama hip-hop ma anche dal grande pubblico grazie a brani come "Bene ma non benissimo", "Senza farlo apposta" e all'ultima "Tori Seduti", realizzata insieme a J-Ax.

Tre serate di musica che vanno ad arricchire l'estate leonessana, tutte con ingresso gratuito, in Piazza 7 Aprile.