Tutto pronto a Montopoli per il Ferragosto Gialloblu, due giorni di festa in piazza

RIETI - L’Usd Montopoli in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Montopoli di Sabina organizza il Ferragosto Gialloblu, una festa in piazza che si svilupperà su due giorni a base di musica dal vivo, stand gastronomici e divertimento per i più giovani. L’appuntamento è sabato 13 e domenica 14 agosto nella Piazza Comunale di Montopoli. La società corsara rende nota inoltre la possibilità durante la manifestazione di effettuare le preiscrizioni per la Scuola Calcio Gialloblu 2022/23.

Il programma

Sabato 13 agosto a partire dalle 19.30 sarà aperto lo Stand Gastronomico - per la quale è gradita la prenotazione contattando i numeri 3335600781 e 3335376180. Alle 21.30 comincerà la musica dal vivo con Roberto Pambianchi che canterà Lucio Battisti.

Domenica 14 agosto alle 17 comincia il torneo di rigori in piazza riservato a bambini e bambine, con la possibilità di effettuare le preiscrizioni alla Scuola Calcio per la prossima stagione sportiva. Dalle 17.30 pizze fritte e dalle 19.30 la riapertura dello Stand Gastronomico. Alle 21 sarà il turno del concerto della Giulio Band.