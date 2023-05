A Farfa una domenica tra fiori e teatro

RIETI - I vivaisti provenienti da ogni angolo della regione, espositori qualificati, artigiani e soprattutto la possibilità di ammirare, informarsi ed acquistare piante e fiori rari oltre alla possibilità di vedere e comprare prodotti naturali e artigianali. Tutto questo è Farfa in fiore, manifestazione che, iniziata ieri, offre in questa ultima domenica di maggio la possibilità di passare una giornata diversa e davvero particolare tra clori, profumi ed essenze nel suggestivo borgo di Farfa. L’evento, iniziato ieri con l’inaugurazione ele esposizioni proseguirà nella giornata di oggi col doppio appuntamento ed abbinamento presso l’Abbazia di Farfa, con i profumi e i colori dei fiori. Nel Parco Cremonesi, l’Associazione Culturale Vivi l’Arte ospita vivaisti con le loro collezioni di piante e fiori rari, insieme a selezionati espositori di prodotti naturali e artigianali. Si tratta di una grande e valida Mostra mercato del giardinaggio di qualità. La mostra, organizzata dall'associazione Vivi l'Arte onlus si avvale della collaborazione dell'Ara (Associazionene Romana Acquerellisti) per quanto riguarda la mostra di pittura allestita nella Sala Polivalente.

La mostra di pittura di buonissimo livello e la manifestazione – evento Farfa in Fiore sono ad ingresso gratuito. Per i visitatori che, oltre a godere dell’evento Farfa in Fiore volessero poi godere di ulteriori peculiarità che la giornata odierna offre il borgo di Farfa potranno approfittare delle visite guidate che offree l’antica Abbazia e in serata dello spettacolo in programma in Sala Schuster “Il ritorno di Antigone”. Si tratta di una nuova produzione realizzata dal Teatro Potlach di Fara Sabina e dal Teatr Brama (Polonia). Lo spettacolo viene presentato come anteprima della XXIII edizione del Festival laboratorio interculturale di pratiche teatrali del Potlach. Uno spettacolo con musica e canti dal vivo, e che vedrà in scena anche la partecipazione del coro “Incanto” di Fara Sabina diretto dal Maestro Giorgio Paris.Regia dei direttori delle due compagnie, Pino Di Buduo e Daniel Jacewicz. L’ingresso è gratuito, prenotazione obbligatoria tramite sms o whatsapp al 3517954176.