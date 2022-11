Fara Sabina, doppio spettacolo del Teatro Potlach nel fine settimana

RIETI - Fine settimana di spettacoli al Teatro Potalch di Fara Sabina, dove continua la rassegna “Autunno a Teatro”. Sabato 3 dicembre, alle ore 21, il regista Filippo D’Alessio porterà gli spettatori nella Francia del medioevo: sul palco “Giovanna D’Arco. Le donne e la scelta”, spettacolo che esplora la figura della “Pulzella d’Orléans" raccontandone la storia nel contesto della Guerra dei 100 anni, tra Francia e Inghilterra. Ma quella portata in scena sarà anche la vicenda personale, la straordinaria forza con cui Giovanna D’Arco ha difeso la propria libertà, portando avanti la sua battaglia con estrema vitalità: una figura che assume ancora più valore se si pensa alla condizione delle donne tra XIV e XV secolo.





Domenica 4 dicembre, dalle 17, la scena viene invece affidata allo spettacolo di illusionismo “Il Magico Oscar nel Paese delle Meraviglie” (di e con Oscar Strizzi) , adatto a spettatori di tutte le età. Un viaggio tra le meraviglie del mondo, quello che avràluogo al Potlach e che lascerà la platea a bocca aperta, grazie alla grande esperienza di Strizzi nel settore. Risale infatti al 2016 la sua partecipazione al Cirque Du Soleil, esperienza che si inserisce in un curriculum ricco, che lo ha visto esibirsi anche per il regista David Lynch.Per lo spettacolo di sabato il costo è di 10 euro, mentre per quello di domenica è di 5 euro; per info e prenotazioni scrivere al numero del Teatro Potalch: 3517954176.