Fara Sabina, in Consiglio nasce l'asse Corradini - Simonetti

RIETI - Nasce l’asse Corradini–Simonetti sul futuro dell’ex scuola dell’infanzia di Talocci. Tema portato in consiglio comunale con un’interrogazione da FaraMerita che ha chiesto conto del contributo previsto dalla convenzione tra Comune e Tornarino che l’amministrazione Mazzeo aveva destinato alla riqualificazione dell’immobile in disuso dal 2007. Corradini comunica che «la vecchia convezione era scaduta e per scongiurare il ricorso al Tar, perché la giunta Mazzeo non l’aveva prorogata, è stata riscritta nel 2011. Prevede un contributo della società di 600 mila euro. La prima tranche di 150 mila è stata già erogata e in base all’articolo 8 della legge regionale 2017 capiremo come spendere la somma». Sul futuro dell’ex scuola, Corradini tenta poi il colpo a sorpresa e insieme a Daniela Simonetti de Il Ponte promuove l’attivazione di un tavolo con la Regione per riutilizzare quella struttura.

Sperticandosi in complimenti reciproci, Simonetti e Corradini tirano in causa FaraMerita «visto che – dice l’assessore – ha rapporti politici con la Regione e può aiutarci a chiedere i fondi per riqualificare l’immobile come scuola, centro diurno o casa della salute». «Il tavolo – dice Simonetti - serve a fare una valutazione complessiva su come recuperare quell’immobile. E’ arrivato il momento di fare un intervento preciso. La nostra disponibilità a trovare una soluzione c’è». A quel punto, il duo Corradini–Simonetti incalza FaraMerita per sapere se parteciperà al tavolo. Ma l’interrogatorio, frenato dal presidente del consiglio, si conclude con le parole pacate della consigliera Lara Scipioni secondo cui «FaraMerita è dalla parte dei cittadini di Talocci per questo ringraziamo Fara democratica che ne ha raccolto le istanze permettendoci di portarle in consiglio. Il nostro ruolo è essere vigili sui bisogni dei cittadini e proporre soluzioni come quella di un asilo per Talocci: importante per la comunità. Ora sta all’assessore decidere se e come intervenire». Passo indietro: l’ex asilo si trova ancora all’interno del piano delle alienazioni approvato a agosto 2020 dal commissario prefettizio, ma il sindaco Roberta Cuneo ha assicurato che non rientra nel riequilibrio finanziario e quindi può essere rivisto, togliendo l’edificio.

Ultimo aggiornamento: 17:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA