RIETI - Stadio Paolo Mazza di Ferrara, minuto 93' di Italia-Islanda, valevole per le qualificazioni europee Under 21: sul risultato di 3-0 in favore degli azzurrini, il ct Nicolato ordina un doppio cambio, il primo dei quali ha un sapore speciale per i tifosi del Rieti, perché al posto di Patrick Cutrone (autore di una doppietta) fa il suo esordio assoluto in maglia.... verde Fabio Maistro. Due minuti a disposizione gli bastano per farsi vedere e finire anche sul taccuino dell'arbitro romeno Fesnich per un cartellino giallo. Soddisfazione tra i familiari che postano le foto del momento esatto in cui il buon Fabio sveste la tuta e si gode un'altro traguardo di spessore. Ora aspettiamo il primo gol! © RIPRODUZIONE RISERVATA