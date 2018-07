di Christian Diociaiuti

EX FIORENTINA

«GIOVANI MA TALENTUOSI»

RIETI – Il Rieti ha ripreso oggi ad allenarsi, mattina e pomeriggio, dopo la mezza giornata di stop di giovedì e in attesa della prima amichevole, domani, sabato, alle 17.30, contro il Poggio Nativo al Gudini. Ufficializzato il direttore sportivo, Malu Mpasinkatu, ora ecco anche l’ottavo calciatore. Si tratta di Fabio Maistro.Nato a Porto Tolle (Rovigo) il 5 aprile 1998, Maistro è un centrocampista cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina. Tra il 2015 e il 2017 colleziona 15 presenze con la formazione Primavera ed una convocazione in prima squadra (14 dicembre 2016) in occasione di Fiorentina-Genoa, quando l’allora tecnico gigliato Paulo Sousa lo inserì nella lista dei 23. A Gennaio di quest’anno è stato trasferito al Gavorrano, dove Maistro ha vissuto il suo esordio in serie C nella sfida persa 3-2 contro il Padova, subentrando al 65’ al posto di Moscati, autore di un’inutile doppietta. Con la società toscana, Maistro ha collezionato 8 presenze, di cui 2 da titolare, 6 da subentrante. Per lui anche una breve parentesi portoghese con il settore giovanile del Porto.«Quella che sta nascendo è una squadra giovane, ma di talento – ammette Maistro – e, al pari dei miei compagni di reparto, spero di potermi ritagliare il mio spazio convincendo lo staff tecnico direttamente su rettangolo di gioco». «A Maistro giunga il benvenuto della società» ha scritto il Rieti.