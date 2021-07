Fabio Maistro si allena con la Lazio di Sarri: l'ex Rieti proverà a convincere il Comandante

Giovedì 22 Luglio 2021, 14:46

RIETI - C'è anche Fabio Maistro nella nuova Lazio di Maurizio Sarri, che da una settimana ormai, si allena nel ritiro estivo di Auronzo di Cadore. Il 23enne centrocampista veneto, di proprietà del club biancoceleste, dopo un'ottima annata con la Salernitana (2019/'20) ha vestito la maglia del Pescara vivendo una delle stagioni più buie del club abruzzese, poi retrocesso in serie C.

Ora è tornato alla base, ossia alla Lazio, che ne detiene il cartellino, acquistato nell'estate del 2019 proprio dal Rieti insieme all'attaccante Cedric Gondo, un'operazione complessiva che portò nelle casse del club amarantoceleste 330mila euro. A Rieti, Maistro totalizzò 35 presenze e 5 gol, facendo prima le fortune di Ricardo Cheu, poi quelle di Eziolino Capuano, che per il mediano di Rovigo aveva un debole.

Se resterà alla Lazio è presto per dirlo: la sensazione è che Lotito possa girarlo nuovamente in prestito in un club di serie B consentendogli di fare ancora gavetta, ma considerando il passato di Maurizio Sarri - uno che è partito dal basso prima di vincere trofei nazionali e continentali - Maistro le sue chance può benissimo giocarsele. Da ieri ha iniziato a lavorare col resto del gruppo: staremo a vedere.