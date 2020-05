RIETI - La Lega anche a Fara Sabina ha il suo coordinatore comunale: è il consigliere Fabio Bertini che nello scontro aperto all’interno del partito tra lui e il sindaco Davide Basilicata è riuscito a primeggiare.

«La nomina di Fabio Bertini – spiega il coordinatore provinciale Paolo Mattei – arriva dopo una serie di incontri tenuti sul territorio che ci hanno spinto a individuare in lui la guida del partito che coadiuverà la nostra leader nel comune di Fara, ovvero Roberta Cuneo. Riconosco insieme al coordinatore regionale della Lega stima e fiducia a Fabio Bertini. Il giusto riconoscimento per essere stato un leghista della prima ora che ha subito numerosi attacchi politici pretestuosi dal sindaco Davide Basilicata».

Ma il primo cittadino, che era stato sospeso da Mattei in occasione del rimpasto di giunta in cui ad avere la peggio era stata il vicesindaco leghista Roberta Cuneo estromessa dall’organo collegiale, fa ancora parte della Lega?

«Dopo la sospensione il sindaco Davide Basilicata non risulta tra i richiedenti il rinnovo dell’adesione alla Lega 2020, probabilmente avrà altri obiettivi non ultimo quello di aggiungersi ai sei candidati al Premio Nobel per L’economia con la sua rivoluzionaria proposta per dare sostegno all’economia nazionale colpendo sempre di più quelli che pagano le tasse e rappresentano la parete più debole del paese». Chiosa sarcastico il coordinatore provinciale del Carroccio reatino, che mentre comunica l’uscita di Basilicata dalla Lega ne approfitta per bocciare l’idea lanciata dal sindaco dei prelievi su stipendi statali e pensioni oltre i mille e cinquecento euro per sostenere gli autonomi.

