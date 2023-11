Evade più volte dai domiciliari, reatino arrestato dalla polizia

RIETI - Gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno arrestato un pluripregiudicato reatino per il reato di evasione, commesso due volte in pochi giorni, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso di stupefacenti.

Nei giorni scorsi, infatti, gli Agenti della Polizia di Stato hanno ricevuto la segnalazione di una evasione dagli arresti domiciliari inviata dal sistema automatico di controllo remoto relativo all’applicazione del braccialetto elettronico ad un pluripregiudicato reatino.

L’uomo è stato rintracciato in breve tempo dagli Agenti della Polizia di Stato, mentre si aggirava nel capoluogo reatino e, non senza difficoltà, a causa della resistenza all’arresto operata dall’uomo, è stato nuovamente ricondotto nella sua abitazione reatina in regime di arresti domiciliari, così come disposto dalla locale Autorità Giudiziaria.

Dopo pochi giorni, tuttavia, l’uomo è stato ancora una volta sorpreso nel centro cittadino dopo essere evaso dalla sua abitazione ed è stato anche trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti della Polizia di Stato, durante quest’ultimo arresto, sono stati oggetto di calci e pugni da parte dell’uomo che stava cercando di rientrare in possesso della sostanza stupefacente sequestratagli.

Il reatino, che si trovava in regime di arresti domiciliari per il reato di furto in abitazione, è stato, quindi, arrestato e, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, associato presso la locale Casa Circondariale.