RIETI - Continua l’appuntamento con le gare di Estate italiana, evento ormai entrato nel clou delle fasi ad eliminazione diretta.



RISULTATI XVIII GIORNATA

BEACH VOLLEY, QUARTI DI FINALE

FUTSAL OVER 35, QUARTI DI FINALE

PADEL

PROGRAMMA GARE XIX GIORNATA



BEACH VOLLEY, QUARTI DI FINALE

FOOT VOLLEY, QUARTI DI FINALE

FUTSAL CUP, QUARTI DI FINALE

FUTSAL OVER 35, QUARTI DI FINALE

TORNEOTTO, QUARTI DI FINALE

EVENTO

Ieri, serata di stallo per Torneotto e Foot Volley, che riprenderanno regolarmente a partire già da questa sera. Uno solo il match di Beach Volley, che ha decretato l’eliminazione del torneo da parte di Giordi’s Team che si è inchinato, dopo una intensa gara, ai ragazzi di Forse Ce La Caviamo. Nei quarti di finale di Futsal Over 35, approdano in semifinale Domino Old Gang e Igea Futsal (che hanno battuto rispettivamente Asd Dado Fiore e Principato del Borgo), mentre escono anzitempo i ragazzi del Monte S.Giovanni, eliminati dai Barsotti con il punteggio di 3-1.Grande spettacolo nell’ultimo torneo di Padel in questa seconda edizione di Estate italiana. Numerosa l’affluenza di sportivi, iscritti e curiosi attorno ai tre campi del centro sportivo, nei quali sono giocati match intensi, combattuti ed equilibrati. In finale sono approdati Francesco Salomone, Andrea Volpe, Daniele Ciaramelletti e Giuseppe Orlando che, dopo l’estrazione delle coppie, si sono dati battaglia nonostante la stanchezza e l’orario di gioco (il torneo si è difatti concluso intorno all'una e un quarto). A vincere la competizione è stata la coppia composta da Andrea Volpe e Daniele Ciaramelletti, che hanno battuto il duo Salomone-Orlando dopo una sfida ricca di colpi super ed emozionanti, che hanno riscosso molti applausi dal pubblico. Si chiude così, perciò, ufficialmente il torneo di Padel per Estate italiana.Questa sera, intanto, si giocheranno i match degli altri cinque tornei. Siamo quasi arrivati alla fine: oggi, infatti, al via ufficialmente tutti i quarti di finale. Serata allietata anche dalla musica: nella zona relax dell’impianto, a partire dalle ore 22, si esibirà in concerto live la cover band degli 883 (chiamata 8cento8anta3). Dopo il successo ottenuto domenica scorsa in piazza Vittorio Emanuele II, i ragazzi della cover band faranno sicuramente divertire ed emozionare tutti gli ospiti del “Gudini”. Serata da non perdere.Giordi’s Team-Forse Ce La Caviamo: 1-2Domino Old Gang-Asd Dado Fiore: 8-3Igea Futsal-Principato del Borgo: 7-5Asd Monte S.Giovanni-Barsotti: 1-3Nel torneo di categoria doppio “giallo” maschile, vittoria per la coppia formata da Andrea Volpe e Daniele Ciaramelletti, che hanno battuto in finale il duo composto da Francesco Salomone e Giuseppe Orlando.Ore 21.40 Hendrick’s Team-Movida TrendOre 22.10 Yellow Katy-Team SiestaOre 21.00 A S Orga-Atletico MadrinkOre 22.30 Paparuni-ScarsenalOre 20.30 Riot-Recam ImpiantiOre 22.45 De Santis Ufficio-BabadookOre 21.30 Muppet-Cammino di FrancescoOre 20.30 Pizzeria Antiche Ricette-Pit Stop MultiserviceOre 22.00 Glamour Programma Salute-TigersA partire dalle ore 22, nella zona relax del centro sportivo “Gudini”, concerto live degli “8cento8anta3”, cover band degli 883.