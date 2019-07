RIETI - Serata interessante e divertente quella andata in scena ieri nel centro sportivo “Gudini”. Si sono giocate le gare della 14esima giornata di Estate Italiana che, come dal primo giorno, non ha deluso le aspettative.



RISULTATI XIV GIORNATA

PROGRAMMA GARE XV GIORNATA

Pubblico caldo e numeroso quello presente attorno ai vari campi di gioco dei tornei proposti dall’organizzazione, soprattutto a fianco di quelli in cui si sono giocate le sfide del torneo di Padel. In finale sono arrivate due coppie reatine, entrambe iscritte al Padel Club Rieti. A vincere la competizione è stata la coppia formata da Francesco Salomone ed Andrea Volpe, che ha battuto in finale Adriano Ciace e Diego Sebastiani. Nella premiazione dopo la finale, premiato anche Gianluca De Ambrosi come giocatore più in crescita nel gioco del Padel.Nel Beach Volley, continua la marcia senza sosta dei ragazzi del Grande Giappone: il team dal nome nipponico ha battuto, per 2 set a 0, i DMP. Nel Foot Volley, successo per Foot Joob e Scarsenal, che hanno battuto rispettivamente Maccardotti ed Atletico Madrink, con il medesimo risultato (2-0); si ferma la striscia positiva di Bingo e Flop, battuto 2-0 da Elio. Nel Futsal over 35, vittoria per Monte S.Giovanni ai danni dell’asd Dado Fiore mentre, nel Futsal classico, la squadra di Promesse Non Mantenute si è arresa a Fontellisola con il punteggio di 3-7. Infine, nel Torneotto, larghissimo successo per Pizzeria Da Ciocietta che ha schiantato Sieta con un pesante 6-0, mentre la gara tra Babadook e Pizzeria Antiche Ricette si è conclusa in parità (1-1).Questa sera spazio all’ultima giornata della terza settimana dell’evento sportivo. Riposeranno Beach Volley e Futsal Over 35, mentre si giocheranno tutti gli altri tornei (il Padel, come al solito, darà appuntamento alla prossima settimana per l’ultimo torneo in programma). Nel Futsal classico, al via le fasi finali: a partire dalla giornata odierna, difatti, andranno in scena due degli ottavi di finale sorteggiati ieri. Infine, stasera presenti anche ospiti d’eccezione: a partire dalle ore 22, nella zona relax dell’impianto, andrà in scena il concerto live del duo comico “Luca e Germano”, che intratterranno e faranno divertire con le loro parodie tutti coloro che accorreranno al “Gudini”. Un appuntamento da non perdere.Grande Giappone-DMP: 2-0Bingo e Flop-Elio: 0-2Foot Joob-Maccardotti: 2-0Scarsenal-Atletico Madrink: 2-0Promesse Non Mantenute-Fontellisola: 3-7Asd Dado Fiore-Asd Monte S.Giovanni: 4-6La vittoria del torneo doppio maschile è stata raggiunta dalla coppia formata da Francesco Salomone ed Andrea Volpe, che ha battuto in finale la coppia composta da Adriano Ciace e Diego Sebastiani.Sieta-Pizzeria Da Ciocietta: 0-6Babadook-Pizzeria Antiche Ricette: 1-1Ore 20.40 Atletico Madrink-A S OrgaOre 21.30 De Santis Uffici Futsal-Domino Futsal GangOre 22.30 Bonobo-PonticellariOre 20.30 Apollons-Glamour Programma SaluteOre 22.00 Panificio Mariani-Alba Sant’EliaA partire dalle ore 22, nella zona relax del “Gudini”, si esibirà in concerto il duo comico “Luca e Germano”.