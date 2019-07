RIETI - Continua senza sosta la programmazione di Estate italiana. Davanti ad un pubblico sempre numeroso ed attivo, gli sportivi scesi in campo nella serata di ieri in cinque dei sei tornei proposti dall’organizzazione hanno dato spettacolo, giocando gare equilibrate ed emozionanti.



RISULTATI XII GIORNATA

BEACH VOLLEY

FOOT VOLLEY

FUTSAL CUP

FUTSAL CUP OVER 35

TORNEOTTO

PROGRAMMA GARE XIII GIORNATA



BEACH VOLLEY

FOOT VOLLEY

FUTSAL CUP

FUTSAL CUP OVER 35

PADEL

TORNEOTTO

Ultimo aggiornamento: 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel Beach Volley, vittoria per 2 set a 1 per i Movida Trend ai danni del Team Siesta mentre continuano a vincere i ragazzi del Grande Giappone, che hanno battuto 2-1 Hendrick’s Team, al termine di una gara giocata alla pari, fino all’ultima schiacciata. Rimanendo sulla sabbia, grandi emozioni anche nel Foot Volley: vittoria per Dacci un Taglio e Scarsenal, che hanno battuto rispettivamente e con lo stesso punteggio (2-0) Elio e Bonobo mentre trovano ancora la vittoria Bingo e Flop, che superano 2-0 Amici di Bevute.Tanto divertimento anche nel Futsal: nel classico, vittoria di misura (4-3) per Dog Chic ai danni di Quik Friends Bar mentre pesante sconfitta per Smartlight, che perde 8-1 per mano di Ci Vuole Un Senso; nel Futsal over 35, fuochi d’artificio tra Principato del Borgo e Dado Fiore: la gara si è conclusa con il punteggio di 11-12. Infine, nel Torneotto, largo successo di Pizzeria La Ciocietta, che ha superato Bar Grillo Verde con il punteggio di 4-1 mentre è terminata 6-4 la sfida tra Babadook ed Alba Sant’Elia.Questa sera, la giornata numero XIII, tante le emozioni e le gare equilibrate in programma, che sicuramente faranno divertire gli ospiti del centro sportivo “Gudini”. Al via quest’oggi anche il torneo di Padel, che si disputerà questa volta in due giorni, questa sera e quella di domani: ben 40 sono le coppie iscritte; nella giornata odierna si giocheranno i primi match e, in tarda serata, si stilerà il calendario delle fasi finali, che si giocheranno invece domani. Si parte alle ore 18.30 circa. Ci sarà da divertirsi.Movida Trend-Team Siesta: 2-1Grande Giappone-Hendrick’s Team: 2-1Bingo e Flop-Amici di Bevute: 2-0Bonobo-Scarsenal: 0-2Dacci un Taglio-Elio: 2-0Quik Friends Bar-Dog Chic: 3-4Smartlight-Ci Vuole un Senso: 1-8Principato del Borgo-Asd Dado Fiore: 11-12Bar Grillo Verde-Pizzeria Da Ciocietta: 1-4Babadook-Alba Sant’Elia: 6-4Ore 21.20 Forse Ce La Caviamo-Team SiestaOre 22.00 Forse Ce La Caviamo-Movida TrendOre 20.00 Maccardotti-De AngelisOre 20.40 Bonobo- A S OrgaOre 22.40 De Angelis-PaparuniOre 23.00 Elio-John SilverOre 20.15 Ri Demoni-FontellisolaOre 22.45 Bonobo-Quik Friends barOre 21.30 Domino Old Gang-BarsottiA partire dalle ore 18.30 circa si giocheranno le prime gare del torneo doppio maschile. A fine serata, si stilerà il calendario delle fasi finali che si giocheranno domani, giovedì 4 luglio.Ore 20.30 Apollons-Pit Stop MultiserviceOre 22.00 Star Game-Tigers