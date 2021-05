Al Gudini torna Estate Italiana, quattro settimane ricche di sport: iscrizioni aperte

RIETI - Primi preparativi per l’ “Estate Italiana”, l’iniziativa sportiva che da 4 anni anima il Gudini tra giugno e luglio. Anche per l’edizione del 2021 si prevedono 4 settimane ricche di sport: dal calcio a 5 al beach volley, dal basket al padel, il tutto a partire dal 21 giugno e fino al 16 luglio.

Già aperte le iscrizioni per tutte e 7 le discipline proposte: c’è tempo fino alle 24 del 18 giugno per partecipare agli eventi divenuti ormai simbolo dell’estate reatina, che assume ancora più valore se lo si interpreta come segnale di ripartenza dopo il lungo periodo di restrizioni. Appuntamento, dunque, tra circa un mese al centro sportivo Gudini, in via Fratelli Cervi.

Contatti

Calcio a 5 e calcio a 5 over35: Marco 3453016532; Elio 3339683468

Torneotto: Cristian 3469662223; Walter 3493209652

Padel: Emiliano 3335394430; Andrea 3272380535

Footvolley: Michael 3276670310

Beachvolley: Juri 3385360672; Nabil 3271385922

Ultimo aggiornamento: 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA