RIETI - Sono stati operati lunedì 10 dicembre due dei pazienti ricoverati nel Centro ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, che avevano riportato ustioni e traumi da scoppio in seguito all'esplosione, avvenuta lo scorso 5 dicembre, al distributore sulla Salaria a Borgo Quinzio.



Oggi - precisa l'Asl Roma 2 in una nota - sono stati portati in sala operatoria 4 pazienti per interventi di rimozione dei tessuti necrotici e iniziale copertura con cute proveniente dalla banca della pelle e/o autologa; mentre una paziente, da subito ricoverata nel Centro di rianimazione a causa del concomitante trauma toracico, questa mattina è stata trasferita nel Centro ustioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA