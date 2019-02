RIETI - Il complice aveva più o meno la stessa età anche se non molto somigliante. Quel furto d’identità pianificato ai quiz per il conseguimento della patente di guida non fu infatti sufficiente a ingannare il personale della Motorizzazione civile di Rieti che smascherò la sostituzione di persona, allertando la polizia.



Ieri, per quell’episodio, il tribunale monocratico (giudice Massimiliano Auriemma) ha condannato il giovane straniero residente a Rieti, Jude Opara, a quattro mesi e 800 euro di multa per il reato di truffa aggravata.



