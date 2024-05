Domenica 5 Maggio 2024, 06:20

Un incubo durato tutta la notte fino alle prime luci dell’alba scandito da abusi sessuali costretti a subire durante un vero e proprio sequestro di persona quando lui l’aveva letteralmente imprigionata dentro casa sua dopo averla trascinata in auto e portata nel proprio appartamento. E’ quanto avrebbe vissuto una donna nel 2019 prima di riuscire a liberarsi e fuggire per poi denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine in preda allo choc. A violentarla quel giorno il suo ex compagno che proprio nei suoi confronti aveva già un divieto di avvicinamento.

LA VICENDA

Una vicenda che aveva avuto mesi prima altri precedenti per cui era scattata la misura. L’altro giorno l’uomo, N.G., un cuoco 47enne teramano, è stato condannato a 8 anni di reclusione per violenza sessuale, sequestro di persona e stalking. A costituirsi parte civile, attraverso l’avvocata Cristina Perozzi, l’ex compagna alla quale i giudici del collegio (presidente Claudia Di Valerio) hanno riconosciuto una provvisionale di 15mila euro. Già in passato, ma sempre in quello stesso anno, lei lo aveva denunciato, raccontando di essere stata chiusa a chiave in camera da letto da lui e poi picchiata in maniera violenta con calci, pugni e testate. Tutto questo dovuto al fatto che il 47enne riteneva la donna responsabile di essersi impossessata di una somma di denaro. Soldi, invece, che lui stesso aveva perso giocando alle slot machine così come poi accertato dai militari. Eppure nonostante la denuncia e il divieto di avvicinamento che a quel punto era scattato, non si è fermato. E infatti qualche mese dopo, ad agosto, è per strada che ha tentato il primo approccio con la sua ex, ma dopo essere stato notato da un passante, con forza l’ha costretta a salire in auto e l’ha trascinata fino a casa sua dove di nuovo l’ha tenuta chiusa a chiave per tre lunghe ore, stavolta, però, spingendosi fino ad abusare sessualmente di lei.