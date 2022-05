Enrico Letta a Rieti venerdì alle 19 per sostenere Petrangeli, staff al lavoro per definire i dettagli della visita

RIETI - Big della politica in campo per sostenere i candidati sindaco di Rieti. Venerdì pomeriggio sarà di scena in città Enrico Letta: il segretario del Partito democratico arriverà a dare il suo appoggio a Simone Petrangeli, ex sindaco di Rieti e sostenuto nella corsa anche dalla lista del Pd. La notizia è trapelata da ambienti vicini alla sinistra regionale e, per ora, non è stato ancora definito il programma della visita: con molta probabilità ci sarà un incontro ristretto nella sede del comitato elettorale di Petrangeli e, successivamente, ci potrebbe essere un incontro allargato alla cittadinanza, anche se non è stato ancora definito il posto.

Letta aveva pre annunciato il suo imminente arrivo a Rieti lo scorso fine settimana quando, commentando l'ormai noto “Boia chi molla” pronunciato da Antonio Cicchetti nel corso di un incontro in favore dell'altro candidato Daniele Sinibaldi, aveva scritto su twitter: «Un passato che non passa. Inaccettabile e vergognoso. Ancora più convintamente nei prossimi giorni sarò a Rieti al fianco di Simone Petrangeli. Per voltare pagina».