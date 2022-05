«Boia chi molla, il grido di battaglia è sempre il solito». Il sindaco di Rieti Cicchetti chiude così il comizio di Fdi

RIETI - «Dobbiamo andare avanti al grido di battaglia, che è sempre il solito, boia chi molla». Con queste parole il sindaco uscente di Rieti, Antonio Cicchetti (Forza Italia), ha concluso il suo intervento alla presentazione della lista dei candidati di Fratelli d'Italia alle prossime amministrative del 12 giugno, presso la sala dei Cordari.

Parole registrate in un video che sta circolando in queste ore sui social. Cicchetti, sindaco di Rieti al suo terzo mandato, l'ultimo dei quali non consecutivo, ha lasciato il posto al suo vice, Daniele Sinibaldi (FdI), attuale candidato sindaco per il centrodestra a Rieti.