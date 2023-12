Meloni e Gramsci sono parenti? Ecco l'albero genealogico della premier (che la lega anche a Enrico Letta)

Tra Giorgia Meloni e Antonio Gramsci ci sono dei legami familiari, anche se non di sangue. A mostrarlo è stato Alessio Vernetti, analista di YouTrend, che ne ha scritto su Pagella politica. Risalendo l'albero genealogico del filosofo sardo, che fu tra i fondatori del Partito comunista italiano, Vernetti ha infatti scoperto che «la nonna di Gramsci sposò in prime nozze il fratello di una bisarcavola di Meloni ( e cioè la nonna della sua bisnonna)». Un intricato fil rouge che si interseca anche con gli antenati di Enrico Letta.

A svelare il legame tra Letta e Gramsci è stato lo stesso ex segretario del Pd durante la In Onda. Elsa Bazzoni, la nonna materna di Letta, è la sorella di Maria Bastiana Bazzoni, moglie di Franco Paulesu, che a sua volta è figlio di Teresina Gramsci, sorella del filosofo. «Questa è un’affinità», aveva specificato Letta, è un legame acquisito e non di sangue». Ma qual è a questo punto il legame tra Meloni e Gramsci?

L'antenato

Scrive Vernetti «Per comprenderlo bisogna passare per il nonno paterno della leader di Fratelli d’Italia, il regista Nino Meloni.

Il legame

«Il nonno di Giorgia Meloni, il regista Nino Meloni, è figlio di Giuseppina Corrias, che a sua volta è figlia di Maddalena Sotgiu, che a sua volta ancora è figlia di Angela Delogu. Tra i fratelli di quest’ultima c’è Francesco Antonio Delogu, primo marito di Pudenziana Corrias. Rimasta vedova, Pudenziana Corrias ha sposato poi Antonio Marcìa e dalla loro unione è nata Giuseppina Marcìa, madre di Antonio Gramsci», scrive ancora Vernetti.