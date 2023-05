Martedì 16 Maggio 2023, 00:10

RIETI - Gli elettori della provincia di Rieti, meno numerosi di 5 anni fa, scelgono la continuità e premiano le amministrazioni uscenti. A Borgorose, Rocca Sinibalda e Belmonte in Sabina stravincono Mariano Calisse, Stefano Micheli e Danilo Imperatori. E a Varco Sabino la fascia tricolore va senza indugi al vicesindaco uscente, Giuseppe Adamo Camillo Gerbino.

I commenti. A Borgorose, Comune più grande dei 4 al voto, Daniela Giuliani, non è riuscita a scalfire il consenso del due volte sindaco uscente Calisse. «È una sensazione bellissima - commenta il sindaco ter - ed è la prima volta che accade di avere un sindaco al terzo mandato e la seconda consecutiva con una percentuale che sfiora l’85%. Questo esito ci dà una motivazione enorme per continuare a fare il bene del territorio». Le elezioni regionali di febbraio erano state una sorta di premonizione grazie agli oltre 1.400 voti conquistati da candidato della Lega, ma per Calisse nulla era scontato. «Le elezioni comunali sono diverse da quelle regionali - sottolinea - e a Borgorose c’è stata una sfida vera, quindi per quanto fossi sicuro che sarebbe andata bene, non mi aspettavo un risultato di questa portata».

Sfida a cinque sulla carta, ma a tre nella realtà a Rocca Sinibalda, dove i cittadini scelgono in massa Rinnovamento Comunale di Stefano Micheli, lasciando indietro Rosella Bianchi e Mario Concezzi. «Abbiamo ottenuto - dichiara il neosindaco bis - una grande e netta vittoria, con una bella lista, fatta da tanti giovani che ora entreranno per la prima volta in Consiglio comunale. È stato bello ricevere la fiducia di tanti cittadini e vedere una grande partecipazione al voto e noi siamo felicissimi, perché continueremo a lavorare come sempre per il bene di questo nostro bel paese e faremo grandi cose».

Meno sorpresa, ma grande soddisfazione nei due centri più piccoli. «Gli elettori - afferma Imperatori di Belmonte - sono venuti a votare e ci hanno premiato e questo è il risultato del lungo lavoro fatto in questi 10 anni. Siamo soddisfattissimi. Di tutti i voti espressi solo 5 sono andati alle altre liste, quindi il voto di protesta è pari a zero». «La preoccupazione di far bene supera la gioia - ammette il neosindaco di Varco, Gerbino. - Senza peccare di presunzione, visto il lavoro svolto negli anni precedenti, ci aspettavamo questo risultato. Spero quindi di continuare sulla strada tracciata insieme alla mia squadra».