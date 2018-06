di Alessandra Lancia

RIETI - Vertice in Comune sulla vertenza Elexos. Con la società che una settimana fa ha comunicato di non essere più in grado di garantire la continuità aziendale, parlamentari, funzionari regionali, amministratori locali di Rieti e Cittaducale, sindacati e rsa hanno concordato le prossime mosse.



Al ministero dello Sviluppo viene chiesto di convocare rapidamente un incontro, richiamando al tavolo della vertenza Schneider Electric, che nel 2015 indicò in Elexos la newco a cui affidare la reindustralizzazione del sito reatino.



«Su questa vicenda i lavoratori sentirono subito puzza di bruciato, ora il banco é saltato e tocca a noi risolvere questa patata bollente ma ci proveremo - ha detto l’onorevole Gabriele Lorenzoni (M5S) - ho già sollecitato i funzionari del Mise a convocare la Schneider. Debbo dire che ho trovato resistenze: mi si dice che le multinazionali non sono a disposizione del Ministero. Questo atteggiamento deve cambiare».



«Le condizioni di favore per gli investimenti nel reatino ora ci sono - ha detto l’onorevole Fabio Melilli - ma nella valutazione degli imprenditori che Schneider ci dovrà presentare dovremo essere più rigorosi».

