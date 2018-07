di Alessandra Lancia

RIETI - Tappa alla Elexos per il senatore Maurizio Gasparri, che ai lavoratori che presidiano lo stabilimento ha promesso un nuovo intervento sul capo struttura di crisi del Ministero dello Sviluppo Castano perché convochi anche Schneider Italia al tavolo del 19 luglio.



“Ho parlato con i vertici di Schneider Italia, hanno rimarcato l’inadempienza di Elexos”, ha detto Gasparri, che ha fatto però riferimento a possibili altre soluzioni allo studio. Luigi D’Antonio (Fiom Cgil) ha insistito per avere la multinazionale al tavolo: “É una compagnia molto attenta agli aspetti anche sociali delle loro politiche industriali: ebbene, grazie alla soluzione che ci hanno prospettato loro qui si é creato un problema sociale da risolvere”. Gasparri, prima di andare in centro per inaugurare la nuova sede di Forza Italia, ha promesso un nuovo intervento su Castano.

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:47



